Как это устроено: второй том «Мертвых душ», написанный «ГигаЧатом»

Николай Гоголь уничтожил рукопись второго тома «Мертвых душ» в ночь на 24 февраля 1852 года. Автор так и не дал ответ, почему погиб текст, над которым он работал годами.
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