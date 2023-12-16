Суд в России впервые лишил мигрантов гражданства за уклонение от воинского учета.

В России впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета. Российского гражданства лишились двое братьев в возрасте 21 и 24 лет, приехавших в РФ из страны ближнего зарубежья и проживавших на территории Челябинской области.
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