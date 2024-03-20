Медведев: французский контингент на Украине станет приоритетной целью для ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что французский контингент вооруженных сил в случае прибытия на Украину станет приоритетной целью для вооруженных сил России, вопрос уничтожения "неугомонных французов" станет несложной задачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии