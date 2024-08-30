Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 2 - 8 сентября

Всю неделю вам будет полезно всласть посмеяться перед тем, как заняться любовью. Можете инициировать чтение вслух неприличных анекдотов или рассказывать партнеру смешные истории из своей интимной жизни, главное только – не забывайте, зачем вы в итоге здесь оба собрались… .