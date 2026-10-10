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Царьград

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В Екатеринбурге задержан мужчина, избивший водителя трамвая

В Екатеринбурге задержан мужчина, избивший водителя трамвая

Приезжий, которого связывают с серией конфликтов в екатеринбургских автобусах и дракой у железнодорожного вокзала, записал видеообращение, где признался, что приехал в город с целью воровства, и извинился за избиение водителя трамвая.

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