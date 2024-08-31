МАГАТЕ стало бесполезной структурой в сохранении мировой ядерной безопасности. В нашей стране помнят и знают, что американцы уничтожили ядерными бомбами два японских города.
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МАГАТЕ стало бесполезной структурой в сохранении мировой ядерной безопасности. В нашей стране помнят и знают, что американцы уничтожили ядерными бомбами два японских города.