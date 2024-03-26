Apple запатентовала сенсоры мозговых волн для Vision Pro. В гарнитуре появятся новые функции

Корпорация Apple работает над технологией датчиков мозговых волн, чтобы расширить функционал гарнитуры смешанной реальности Vision ProСенсоры должны превратить Apple Vision Pro в интерфейс, который поможет контролировать работу сердца, легких и мозга.
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