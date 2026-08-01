Авокадо путешествовало с людьми по Америке еще пять тысяч лет назад

История авокадо оказалась связана с древними миграциями людей между Южной и Центральной Америкой. Исследователи обнаружили в Никарагуа генетически обособленные местные сорта, предки которых были перенесены на север примерно пять тысяч лет назад.
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