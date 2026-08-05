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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейс об Игдисамове: «Топ-тренер, он погружен в работу на 100%. ЦСКА с ним добьется больших результатов, надеюсь»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс высказался о главном тренере команды Дмитрии Игдисамове . «Мне нравится работать под руководством Игдисамова.

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