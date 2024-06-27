Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • саша пупкин
    А у нас санкции, мы не могем(((В космосе застрял...
  • mikmik
    Говорили же им - на батуте...В космосе застрял...
  • Олег Орлов
    К ним уже выехал Чубайс налаживать космическую отрасль... Я так думаю, там надо что то приватизировать... Какому нибу...В космосе застрял...

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

После атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS США набрали в рот воды. Заокеанская пресса, не говоря о сути кровавого события, всё сводит к тому, что Байден, мол, разрешил наносить удары вглубь России, но не ракетами ATACMS.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Если кремлёвские соплежуи бzдят реально дать пиндосцам по сопатке, то уж пусть лучше их ATACMSы летят на Кремль, чем на Крым и Белгород. Может тогда у наших горе-стратегов храбрости прибавится?
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