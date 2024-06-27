ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

Владимир Шалимов

Если кремлёвские соплежуи бzдят реально дать пиндосцам по сопатке, то уж пусть лучше их ATACMSы летят на Кремль, чем на Крым и Белгород. Может тогда у наших горе-стратегов храбрости прибавится?