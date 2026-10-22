© Александр Вильф/РИА НовостиРоссийская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале поделилась эмоциями после новости, что она выступит на этапе международной серии Гран-при ISU в США.
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