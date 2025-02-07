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salekhard.online

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Ямальские предприниматели в этом году готовятся к запуску 28 инвестиционных инициатив

Ямальские предприниматели в этом году готовятся к запуску 28 инвестиционных инициатив

Центр «Мой бизнес» ЯНАО окажет поддержку предпринимателям, упрощая процесс реализации проектов с помощью принципа «одного окна».

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