Вегард Ульванг: «У меня нет личных противоречий ни с Бородавко, ни с российскими лыжниками. Они находятся в ситуации, на которую не могут влиять»

Глава комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по лыжным гонкам Вегард Ульванг отреагировал на критику со стороны тренера российских лыжников Юрия Бородавко.

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