Новая статья: Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) — и это всё? Предварительный обзор Бета-тес...

Новая статья: Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) — и это всё? Предварительный обзорБета-тестирование каждой новой Call of Duty проводится незадолго до её релиза, но в этот раз появление «бетки» можно назвать смелым поступком со стороны Activision — оно легко может уменьшить количество предзаказов шутера.