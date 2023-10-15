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Новая статья: Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) — и это всё? Предварительный обзор Бета-тес...

Новая статья: Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) — и это всё? Предварительный обзор Бета-тес...

Новая статья: Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) — и это всё? Предварительный обзорБета-тестирование каждой новой Call of Duty проводится незадолго до её релиза, но в этот раз появление «бетки» можно назвать смелым поступком со стороны Activision — оно легко может уменьшить количество предзаказов шутера.

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