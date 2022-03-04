НТВ

965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Что пожелаешь другому - то и получишь, Грэм!, так гласит мудрость!!!В Белом доме заве...
  • Олег Едаменко
    Лицемерие как оно есть!В Белом доме заве...
  • Андрей Корольков
    Дай бог состоятся стоящему человеку.Путь к мечте: как...

Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

Депутаты Государственной думы единогласно приняли во втором и третьем чтении законопроект о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх