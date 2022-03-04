Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

Депутаты Государственной думы единогласно приняли во втором и третьем чтении законопроект о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям.
Депутаты Государственной думы единогласно приняли во втором и третьем чтении законопроект о наказании за распространение ложной информации о действиях российских военных, дискредитацию Вооруженных сил РФ и за призывы к антироссийским санкциям.
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