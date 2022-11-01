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Торопченко забросил 1-ю шайбу в сезоне. У него 3 броска и 5 хитов за 12:09 с «Лос-Анджелесом»

Торопченко забросил 1-ю шайбу в сезоне. У него 3 броска и 5 хитов за 12:09 с «Лос-Анджелесом»

Алексей Торопченко забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». Форвард «Сент-Луиса» стал автором единственной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (1:5).

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