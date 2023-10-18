Армия Израиля заявила о свидетельствах непричастности к удару по больнице в Газе

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил на брифинге, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке, передает РИА Новости.
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