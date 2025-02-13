Штраф на €798 млн подействовал: M**a откроет F******k Marketplace для конкурентов Компани...

Штраф на €798 млн подействовал: M**a откроет F******k Marketplace для конкурентовКомпания M**a объявила, что разрешит европейским сервисам рекламных объявлений размещать свои предложения на платформе F******k Marketplace за плату, размер которой будет зависеть от количества кликов пользователей по кнопке в объявлений.