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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Штраф на €798 млн подействовал: M**a откроет F******k Marketplace для конкурентов Компани...

Штраф на €798 млн подействовал: M**a откроет F******k Marketplace для конкурентов Компани...

Штраф на €798 млн подействовал: M**a откроет F******k Marketplace для конкурентовКомпания M**a объявила, что разрешит европейским сервисам рекламных объявлений размещать свои предложения на платформе F******k Marketplace за плату, размер которой будет зависеть от количества кликов пользователей по кнопке в объявлений.

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