МИД РФ: Россия не заинтересована в эскалации ситуации на Корейском полуострове Усиление напряжённости на Корейском полуострове, которое наблюдается в последнее время, прокомментировали в российском МИД.
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МИД РФ: Россия не заинтересована в эскалации ситуации на Корейском полуострове Усиление напряжённости на Корейском полуострове, которое наблюдается в последнее время, прокомментировали в российском МИД.
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