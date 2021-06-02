Мировое обозрение

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Волков учит подписчиков анонимным донатам на "мертвый" биткоин-кошелек

Волков учит подписчиков анонимным донатам на "мертвый" биткоин-кошелек

Менеджер проектов "Фонда борьбы с коррупцией"1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков призвал пользоваться криптовалютами, чтобы поддержать команду ФБК1, пишет "ПолитЭксперт".

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