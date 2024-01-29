Подробности субботнего ДТП с троллейбусом рассказали в ГИБДД

Авария произошла 27 января в центре города. Наш портал рассказывал о ней. 27 января в 15.37 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Куйбышева 33 – летняя женщина – водитель троллейбуса ЛИАЗ-5280 совершила наезд на стоящий автомобиль Skoda Rapid (серого цвета).