Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bloomberg: КНР ограничила поставки деталей для дронов в США и Европу

Bloomberg: КНР ограничила поставки деталей для дронов в США и Европу

Китайские производители начали ограничивать объемы поставок в США и Европу ключевых деталей, необходимых для создания беспилотных летательных аппаратов, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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