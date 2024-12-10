Bloomberg: КНР ограничила поставки деталей для дронов в США и Европу

Китайские производители начали ограничивать объемы поставок в США и Европу ключевых деталей, необходимых для создания беспилотных летательных аппаратов, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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