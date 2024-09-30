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Царьград

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Синоптики рассказали, с какой погоды в Челябинске начнётся октябрь

Синоптики рассказали, с какой погоды в Челябинске начнётся октябрь

Есть хорошие новости. И не очень.Осень в 2024 году прекрасна, по крайней мере сентябрь не подкачал. Практически весь месяц было тепло и даже солнечно.

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