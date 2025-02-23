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Жена экс-мужа Ксении Бородиной похвасталась новым домом

Жена экс-мужа Ксении Бородиной похвасталась новым домом

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия похвасталась новым домом. Она показала недвижимость в своем в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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