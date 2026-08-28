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Происшествия

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Сочинская пенсионерка осталась без крыши над головой, отдав мошенникам 93 млн рублей

Шокирующая история произошла в Сочи. 69-летняя врач-педиатр стала жертвой масштабной аферы, которая растянулась на несколько месяцев и стоила ей всех накоплений, включая средства от продажи недвижимости.

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