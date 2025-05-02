Юрист Адамс рассказал о законодательных новшествах в июне

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал RT, что с июня 2025 года в России вступает в силу сразу несколько законодательных новшеств, затрагивающих финансовую активность граждан, предпринимательство и регулирование высокотехнологичных секторов «Одним из наиболее ощутимых для широкой аудитории изменений станет новый порядок анализа переводов между физическими лицами.