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Показ фильма «О друзьях-товарищах»

Показ фильма «О друзьях-товарищах»

Осень 1919 года. Москва живёт на фоне Гражданской войны, а молодые сотрудники Чрезвычайной комиссии получают дело, связанное с подпольной организацией, которая готовит террористические акции.

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