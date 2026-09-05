Показ фильма «О друзьях-товарищах»

Осень 1919 года. Москва живёт на фоне Гражданской войны, а молодые сотрудники Чрезвычайной комиссии получают дело, связанное с подпольной организацией, которая готовит террористические акции.
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