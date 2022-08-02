Daily Storm

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США уничтожили в Афганистане террориста Аймана аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после гибели бен Ладена

США уничтожили в Афганистане террориста Аймана аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после гибели бен Ладена

Удар нанесен двумя ракетами Hellfire по балкону конспиративной квартиры в Кабуле, жертв среди мирных жителей нетСША 31 июля уничтожили в Кабуле главаря террористической группировки «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири.

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