Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Василий Василий Анохин рассказал историю смоленского штурмовика, ставшего координатором для бойцов СВО

Василий Василий Анохин рассказал историю смоленского штурмовика, ставшего координатором для бойцов СВО

Андрей Тишкевич после ранения продолжил служить Родине, начав работу в фонде «Защитники Отечества» Социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» в Смоленской области могут стать ветераны СВО - губернатор Василий Анохин рассказал историю служения смолянина Андрея Тишкевича.

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