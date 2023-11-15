Военные базы США в огне. Россия получила сигнал

Военные базы США на Ближнем Востоке всё чаще стали подвергаться нападениям. Американские военные огрызаются, но совершенно очевидно, что произошёл некий слом, потому что раньше трогать гегемона никто не смел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии