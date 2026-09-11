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МОСИНФОРМ

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Началось строительство бизнес-центра в Хорошевском районе

Началось строительство бизнес-центра в Хорошевском районе

Застройщик приступил к строительству делового комплекса с благоустроенной территорией на севере столицы, Мосгосстройнадзор составил программу контрольно-надзорных мероприятий.

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