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Царьград

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Священники рассказали до какой степени родства запрещены браки

Священники рассказали до какой степени родства запрещены браки

В Церкви напомнили о строгом запрете на интимные отношения и браки между близкими родственниками.В Русской православной церкви напомнили о категорическом запрете на интимную связь и браки между близкими родственниками.

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