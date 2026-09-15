Священники рассказали до какой степени родства запрещены браки

В Церкви напомнили о строгом запрете на интимные отношения и браки между близкими родственниками.В Русской православной церкви напомнили о категорическом запрете на интимную связь и браки между близкими родственниками.
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