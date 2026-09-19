От Эдит Пиаф до ZAZ: в Твери прозвучат лучшие французские мелодии

Концерт «Истории из Парижа» в Твери: музыкальное путешествие с проектом «Элена и ребята». 23 сентября в Тверской филармонии пройдёт особенный концерт — мультиязычный проект «Элена и ребята» представит программу «Истории из Парижа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым