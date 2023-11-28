Эксперт «Солар»: мошенники использовали сеть из 1700 сайтов в «черную пятницу»

Мошенники использовали сеть, состоящую из 1700 сайтов для фишинговых атак во время «Черной пятницы». Об этом сообщил специалист по кибербезопасности группы компаний «Солар» Александр Вураско в беседе с РИА «Новости».
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