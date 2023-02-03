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Генерал Бэрронс заявил, что в случае прямого столкновения с Россией запасы снарядов британской армии кончатся за день

Генерал Бэрронс заявил, что в случае прямого столкновения с Россией запасы снарядов британской армии кончатся за день

Генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для издания The Sun в пятницу сообщил, что в случае прямого военного столкновения с Россией запасы снарядов армии Великобритании кончатся за один день.

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