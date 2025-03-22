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Джордан Пул из «Уизардс» пришел на матч НБА в форме «Вашингтона» с фамилией Овечкина

Джордан Пул из «Уизардс» пришел на матч НБА в форме «Вашингтона» с фамилией Овечкина

«Уизардс» проиграли «Орландо» (105:120) в матче регулярного чемпионата НБА. Разыгрывающий команды Джордан Пул пришел на игру в форме хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс».

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