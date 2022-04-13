Джо Байден. Володимир Зеленський Байден і Зеленський обговорили військову допомогу та санкції проти Росії Глава Білого дому повідомив українському лідеру, що Вашингтон передасть Києву додатковий пакет оборонної допомоги на 800 млн доларів Адміністрація Джо Байдена найближчими днями передасть Україні нову партію озброєнь , боєприпасів і надасть країні, що постраждала від російського вторгнення, іншу допомогу […] Сообщение Байден та Зеленський обговорили військову допомогу та санкції проти Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.