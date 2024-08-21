Краснодарское водохранилище обмелело до «мертвого уровня» из-за жары

Уровень воды в Краснодарском водохранилище резко упал из-за аномальной жары, обнажив в некоторых местах дно, сообщила пресс-служба Кубанского бассейнового водного управления 21 августа на официальном сайте.
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