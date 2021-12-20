Как я жила в школе-интернате во времена СССР: вспоминаю с любовью

Источник: humus.livejournal.com Школа-интернат советских времён Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиковЧасть 5Находилось здание интерната в г.
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