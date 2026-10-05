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Бряцание оружием у границ России, Китая и Северной Кореи становится все громче

Бряцание оружием у границ России, Китая и Северной Кореи становится все громче

Противоракетные системы Пентагона понемногу подбираются к китайскому побережью Изображение: ФСК Совместные военные маневры Соединенных Штатов и Японии под названием Keen Sword («Острый меч») запланированы на период с 19 по 29 октября.

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