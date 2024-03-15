Голливуд вручил Украине "Оскар" понарошку, а Ватикан призвал поднять белый флаг: информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА Наш уже по-настоящему весенний информационный хит-парад #всё_как_есть сегодня расскажет об отношении украинского населения к военным действиям, об очередных случаях настоящего правового произвола и переписывании истории в Прибалтике, об обидах Дмитрия Кулебы на Папу Римского и, конечно же, о главных героях и антигероях церемонии вручения кинопремии «Оскар».