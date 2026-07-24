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Царьград

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АТОР: Санкции ЕС не повлияют на авиаперелеты в Россию

АТОР: Санкции ЕС не повлияют на авиаперелеты в Россию

Евросоюз ввел санкции против российских аэропортов, включая Шереметьево, но АТОР уверяет, что на расписание рейсов иностранных авиакомпаний это не повлияет.

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