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The Guardian «придумала» пять сценариев развития конфликта на Украине

The Guardian «придумала» пять сценариев развития конфликта на Украине

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев, сообщает «Лента.

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