Буцкая объяснила пользу мер поддержки для повышения рождаемости

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что предложение Минфина продлить до 2030 года программу выплат многодетным семьям на погашение ипотеки является важной мерой поддержки, сообщает RuNews24.