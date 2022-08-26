9 причин, почему современные автомобили хуже тех, что выпускали в 90-е и 2000-е

Плюсы современных машин очевидны — они становятся удобнее, безопаснее, экономичнее и быстрее. Но если подумать, то мы заплатили за это сторицей! Ты, конечно, можешь считать нас ретроградами, но в тачках из прошлого многое объективно было лучше.