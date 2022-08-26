MAXIM Online

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Ded
    УжасВпервые в конкурс...
  • Андрей Баканин
    Странно то, что находятся ещё много русских, которые продолжают смотреть этот бред.Самые идиотские н...
  • Житель Империи
    Действительно, на редкость. На фоне «витрины» мелкобритании, Лиз Трасс или Терезы Мэй…Впервые в конкурс...

9 причин, почему современные автомобили хуже тех, что выпускали в 90-е и 2000-е

9 причин, почему современные автомобили хуже тех, что выпускали в 90-е и 2000-е

Плюсы современных машин очевидны — они становятся удобнее, безопаснее, экономичнее и быстрее. Но если подумать, то мы заплатили за это сторицей! Ты, конечно, можешь считать нас ретроградами, но в тачках из прошлого многое объективно было лучше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх