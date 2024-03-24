Хакеры научились вскрывать умные замки в отелях. Это как минимум три миллиона дверей

Киберпреступники могут разблокировать миллионы дверей в отелях по всему миру из-за уязвимостей электронных RFID-замков фирмы SaflokВ электронном замке Saflok для отелей обнаружили уязвимость в системе безопасности, позволяющую открывать любую дверь в отеле при помощи поддельной пары ключей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии