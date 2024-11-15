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Страстный поцелуй на сцене: что происходит между Бузовой и Олегом Майами

Страстный поцелуй на сцене: что происходит между Бузовой и Олегом Майами

В мире российского шоу-бизнеса очередной сюжет для сплетен и размышлений. Подписчики популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой заподозрили, что между ней и известным артистом Олегом Майами зарождаются не только творческие отношения.

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