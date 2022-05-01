Мировое обозрение

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Вашингтон вернул заложника

Вашингтон вернул заложника

Русские своих не бросают. Не только на открытой войне. Но и на холодной.  Эксперт по техническому состоянию самолётов лётчик Константин Владимирович Ярошенко в Российскую Федерацию, отсидев в Соединённых Государствах Америки двенадцать лет из двадцати, полученных по обвинению в намерении перевозить наркотики.

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