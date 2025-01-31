Огненный кошмар в Москве: для тушения пожара задействовали поезд и 4 вертолета

На северо-западе столицы произошло крупное возгорание, ликвидацией которого занимается МЧС. Как сообщили в ведомстве, для борьбы с огнем пришлось задействовать не только наземные расчеты, но и пожарный поезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии