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Огненный кошмар в Москве: для тушения пожара задействовали поезд и 4 вертолета

Огненный кошмар в Москве: для тушения пожара задействовали поезд и 4 вертолета

На северо-западе столицы произошло крупное возгорание, ликвидацией которого занимается МЧС. Как сообщили в ведомстве, для борьбы с огнем пришлось задействовать не только наземные расчеты, но и пожарный поезд.

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