Семья супермодели Синди Кроуфорд впервые публично высказалась после смерти её сына Пресли Гербера. В блоге модели появился трогательный пост, посвящённый памяти 27-летнего Пресли, который скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Калифорнии.
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