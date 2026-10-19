Семья супермодели Синди Кроуфорд впервые публично высказалась после смерти её сына Пресли Гербера. В блоге модели появился трогательный пост, посвящённый памяти 27-летнего Пресли, который скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Калифорнии.